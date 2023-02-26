المملكة وأوكرانيا توقّعان اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 400 مليون دولار

تنفيذًا لما أعلنت عنه المملكة في منتصف شهر ربيع الأول 1444هـ، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، حضر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة وأوكرانيا، بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.