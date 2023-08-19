تردّي أحد الطرق الحيوية بالطائف بسبب هطول الأمطار

ما إن تهطل الأمطار وتجري الأودية القريبة من أحد الطرق المهمة والحيوية، الذي يجاور مقبرة القيم بمحافظة الطائف؛ حتى يصبح الكثير من مرتادي الطريق عاجزين عن عبوره لجرف مياه الأمطار التي هطلت الجمعة، للصخور والأتربة على الطريق.
جاء ذلك وسط مطالبات الأهالي من الجهات المعنية، بضرورة تصريف السيول وردم الطريق ومساواته مع الشارع العام.
تَلَقّت "سبق" العديد من الشكاوى من أهالي المنطقة ومرتادي الطريق، الذين يقولون إن معاناتهم مستمرة منذ سنوات، ولم تجد شكاواهم آذانًا صاغية؛ فالطريق بعد الأمطار رديء مليء بالصخور والأتربة، إضافة إلى أنه بين كل فترة وأخرى تتسرب مياه من الطريق الرئيسي له؛ مما يجعل عبور الطريق صعبًا.
وطالبوا بضرورة تدخّل الجهات المعنية والنظر بعين الاعتبار في شكواهم، بوضع عبّارة تصريف السيول وإيصالها لمجرى السيول بمقبرة القيم، وردم الطريق ومساواته مع الشارع العام، فمركباتهم تضررت وأيضًا منعتهم السيول من التوجه لمنازلهم.
وأوضحوا أن أحد الأشخاص عَطِبَ إطار سيارته، أمس، نتيجة هذه الصخور الملقاة في وسط الطريق، مطالبين المسؤولين بالتحرك، والنظر في شكاواهم بإنشاء عبّارة للأمطار والسيول، ورفع الطريق؛ فالطريق حيوي ورابط بين أحياء قريبة.