تردّي أحد الطرق الحيوية بالطائف بسبب هطول الأمطار

تَلَقّت "سبق" العديد من الشكاوى من أهالي المنطقة ومرتادي الطريق، الذين يقولون إن معاناتهم مستمرة منذ سنوات، ولم تجد شكاواهم آذانًا صاغية؛ فالطريق بعد الأمطار رديء مليء بالصخور والأتربة، إضافة إلى أنه بين كل فترة وأخرى تتسرب مياه من الطريق الرئيسي له؛ مما يجعل عبور الطريق صعبًا.