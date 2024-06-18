البديوي يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية -حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ، مشيداً معاليه بمستوى الخدمات والرعاية المقدمة لحجاج بيت الله، ومثنياً على التكامل السلس بين أجهزة الدولة في تيسير مناسك الحج، وذلك بفضل الإشراف المباشر والحكيم من القيادة السعودية الرشيدة.
وقال إن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وأبنائه ملوك المملكة العربية السعودية، -رحمهم الله جميعاً-، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
كما ذكر الأمين العام أن المبادرات الرائدة والمشاريع المتطورة التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية في موسم الحج، إلى جانب الجهود الجبارة التي بذلها العاملون والمتطوعون في مختلف القطاعات المشرفة على تنظيم الحج، قد أسفرت عن تحقيق تكامل مميز في إدارة الموسم لهذا العام، مما مكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم بسلاسة ويسر وفي أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والروحانية.
مختتماً التصريح بالتأكيد على التقدير والشكر الكبيرين الذي تعبر عنه الأمة الإسلامية جمعاء للمملكة العربية السعودية ملكاً، وولي عهداً، وحكومةً، وشعباً على الخدمات الرائعة والاهتمام الكبير المقدم لحجاج بيت الله ولكافة زائري الحرمين الشريفين طوال العام.