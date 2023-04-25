"الأرصاد" يُنبِّه لأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض اليوم الأربعاء -بمشيئة الله تعالى- مصحوبة برياح سطحية نشطة، وتدنٍّ وشبه انعدام في الرؤية، وتبدأ من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الـ10 مساء، وتشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، وضرماء، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.