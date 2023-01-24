هيئة المنافسة توافق على إستحواذ شركة نون على شركة نمشي

وبعد دراسة الهيئة لطلب التركز الاقتصادي وإجراء إختبارات المنافسة اللازمة، تبين عدم وجود أي مخاوف تؤثر على المنافسة في المملكة العربية السعودية، وذلك كون أن السوق المعني يعد سوقاً تنافسياً، لوجود منافسين في السوق المعني يقدمون خدمات مماثلة تماماً لخدمات أطراف التركز الاقتصادي، مما يدل على وجود منافسة عادلة في السوق ولا يتوقع أن ينشأ من الصفقة أي ما يثير أي مخاوف على مستوى المنافسة. بالإضافة إلى وجود قيد تنافسي حيث تعد كل من المتاجر التقليدية والمتاجر الإلكترونية التي لديها نفس خطوط الإنتاج لأطراف التركز قيداً تنافسيا على الأطراف، حيث تقدم منتجات مماثلة مما لا يظهر أي قيود على مرونة الاحلال.