محافظ "منشآت" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات "منشآت" التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وثمّن محافظ "منشآت" الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- خلال شهر رمضان المبارك لجعل الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من معتمرين وزوار ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى جهود رجال الأمن لخدمة ضيوف الرحمن من دول العالم كافة.
وأشار "الحسيني" إلى ما تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الحج والعمرة، من جهود كبيرة في كل المجالات اللوجستية والخدمية وغيرها من المجالات، مما أسهم في تسهيل أداء ضيوف الحرمين لمناسكهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لذلك.
وسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين والمسلمات صيامهم وسائر عباداتهم، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرفعة، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.