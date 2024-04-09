محافظ "منشآت" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك

وأشار "الحسيني" إلى ما تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الحج والعمرة، من جهود كبيرة في كل المجالات اللوجستية والخدمية وغيرها من المجالات، مما أسهم في تسهيل أداء ضيوف الحرمين لمناسكهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لذلك.