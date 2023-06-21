تعاون حكومي لمواجهة خطر بيع الإطارات المستخدمة وغير المطابقة للمواصفات بالشرقية

وبدأت الحملة بتاريخ 23 مايو الماضي، بالتزامن مع بداية فصل الصيف، واستمرّت لمدة 22 يومًا بهدف منع بيع الإطارات المستعملة والمتهالكة في مراكز صيانة السيارات على كافة الطرق الداخلية والخارجية بالمنطقة، وخصوصًا مع اقتراب الإجازات السنوية التي تشهد كثافة الحركة المرورية والسفر لمسافات طويلة بين مناطق المملكة، وغطّت الحملة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية "الأحساء، العديد، حفر الباطن، القطيف، سيهات، رأس تنورة، صفوى، الدمام، الخبر، الثقبة، الظهران، الجبيل، النعيرية، القرية العليا، الخفجي، وبقيق".