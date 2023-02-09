انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

ونوه بأن متضرري الزلازل عادةً ما يكونون في حاجة للدعم الطبي بعد مرور فترة من وقوعها؛ لذلك تقدم الهيئة خدماتها عبر أطباء في: (تخصصات طب الأسرة، والأمراض المزمنة، ورعاية الأطفال، والنساء الحوامل)؛ مشيرًا إلى أنها تسعى إلى الحصول على تصور شامل عن احتياجات المناطق المنكوبة خلال الأسبوع المقبل.