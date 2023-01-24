مكة المكرمة.. استخراج سلسلة من بطن طفل مَكثت 1095 يومًا

وقام الفريق المعالج -على الفور- بإخضاع الطفل لعمل أشعة دقيقة؛ حيث تَبين وجود "سلسلة مغناطيسية "مكونة من أربعة قطع معدنية قد ابتلعها الطفل قبل ثلاث سنوات واستقرت في المعدة والأمعاء، وتسببت في عمل ناسور بين المعدة والأمعاء الدقيقة؛ حيث قرر الفريق على الفور سحب السلسلة المغناطيسية بواسطة المنظار (منظاريْن من المعدة ومنظارين من الأمعاء)، وإزالة الناسور، وسحب القطعتين؛ الأولى من المعدة بالمنظار وعمل قطع للناسور الموجود بين المعدة والأمعاء، ومن ثم إزالة القطعة الثانية من مدخل الناسور في الأمعاء، وإغلاق الناسور من ناحية المعدة والأمعاء.