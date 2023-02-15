"البيئة": القضاء على التصحر يحقق جودة حياة أفضل وغطاءً نباتيًّا مستدامًا

ونوهت الوزارة خلال الحملة التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#حماية_الغطاء_النباتي) بأهمية الحفاظ على مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها، وضرورة تأهيل المواقع المتدهورة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، بالإضافة إلى أهمية الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة بالمملكة.