"أدير العقارية" تطرح أراضي مشروع "نسايم جدة" السكني للبيع في مزاد علني

من جانبه أكد سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ أهمية الفرص التي يوفرها مشروع "نسايم جدة" السكني، انطلاقًا من الموقع الاستراتيجي الهام للمشروع في منطقة "ذهبان" التي تعتبر البوابة المستقبلية لمدينة جدة من جهة الشمال. كما يتميز المشروع بسهولة الوصول إليه من عدة طرق رئيسية أهمها طريق المدينة المنورة، إضافة إلى طريق الملك عبد الله، حيث تساهم تلك الطرق بوصل أراضي المشروع بأهم معالم مدينة جدة، علاوة على قرب المشروع من أهم المعالم السياحية في المنطقة أبرزها منتجع درة العروس، وخليج سلمان، وسيان ووتر بارك، التي أضافات بُعدُا استراتيجيًا فريدًا للمشروع وعززت من أهميته وقيمته.