الكلية التقنية التطبيقية بينبع تعلن بدء التسجيل للفصل التدريبي الأول لعام 1446هـ

وبيّنت الكلية أن البرامج التدريبية المتاحة بالكلية، تشمل قسم "التقنية الكهربائية" ويضم تخصصات: (القوى الكهربائية، والآلات الكهربائية، والتقنية الإلكترونية)، وقسم "التقنية الإلكترونية" ويضم تخصصات: (الإلكترونيات الصناعية، وأنظمة التحكم)، وقسم "تقنية الاتصالات" ويضم تخصص الاتصالات، وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص تقنية التصنيع، إضافة إلى قسم "الحاسب وتقنية المعلومات" ويشمل تخصص: (الدعم الفني، وشبكات الحاسب الآلي، والبرمجيات وتطوير الويب، والوسائط المتعددة وتقنيات الويب).