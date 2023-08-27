مسابقة "المؤسس".. 46 عاماً من العناية بالقرآن الكريم بدعم الملوك

وأصبحت الجوائز المالية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فرع على النحو التالي:" الفائز الأول بالفرع الأول 250 ألف ريال، والثاني 200 ألف ريال، والثالث 150 ألف ريال، الفائز الأول بالفرع الثاني 120 ألف ريال، والثاني 100 ألف ريال، والثالث 80 ألف ريال، والفائز الأول بالفرع الثالث 60 ألف ريال، والثاني 50 ألف ريال والثالث 45 ألف ريال، والفائز الأول بالفرع الرابع 40 ألف ريال، والثاني 30 ألف ريال، والثالث 20 ألف ريال.