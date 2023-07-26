"الموارد البشرية" تُعرف بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المحلية بإمارة منطقة الرياض الأمير ثنيان بن خالد آل سعود، وعدد من منسوبي القطاعين الخاص وغير الربحي، والمهتمين في مجال المسؤولية الاجتماعية.