ضبط 5 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالرياض والمدينة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (5) آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.