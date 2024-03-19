تجربتها الخامسة برمضان رفقة المبتعثين.. "فاطمة الأمريكية": أستمتع بالأكلات السعودية

وبيّنت أن عادتها اليومية في شهر رمضان تبدأ بتناول السحور، ثم تذهب للعمل حتى قُبيل العصر، ومن ثم تعود وتبدأ بإعداد وجبة الإفطار، بمساعدة الطلاب السعوديين، التي تشتمل على مجموعة من الأطعمة التقليدية، مثل: السمبوسة والجريش والكبسة، إضافة إلى أصنافٍ من لحم الضأن المشوي، وشرائح اللحم والسمك والروبيان، والفواكه والخضراوات والسَلطات، إلى جانب اهتمامها بتعلُّم وإعداد بعض الأطباق الشعبية السعودية في رمضان.