انتظام أكثر من 87 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 991 مدرسة بالباحة

وعملت إدارتا التعليم في الباحة ومحافظة المخواة على تهيئة المدارس والاستعدادات للعام الجديد منذ وقتٍ مبكرٍ بعقد عددٍ من الاجتماعات وتكوين اللجان وفرق العمل في مختلف مجالات الاستعداد صاحبها كثيرٌ من الجهود المتتابعة بغية توفير البيئة التعليمية الملائمة التي تدعم عمليات التعلم والتعليم ، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعمٍ سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لما يمثله الطلبة في حياة الشعوب ورقي الأوطان والذي يدفع الجميع إلى بذل الجهود المضاعفة التي تحقّق تطلعات ولاة الأمر.