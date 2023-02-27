الأمطار تعود لمرتفعات جنوب غرب المملكة اعتبارًا من منتصف الأسبوع الحالي

تشير آخر خرائط التنبؤات الحاسوبية في مركز "طقس العرب" إلى توقعات بعودة الأمطار للمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وتستمر لعدة أيام بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا من شرق شبه الجزيرة العربية، تزامنًا مع تدفق تيارات هوائية رطبة ودافئة تندفع من الجنوب عبر القرن الإفريقي؛ مما يؤدي إلى تجدد التكونات الركامية يوم الثلاثاء على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وقد تشمل بذلك المشاعر المقدسة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث الرعد؛ مما يؤدي لجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
ويُتوقع -بحسب نماذج التنبؤات الحاسوبية- استمرار فرص الأمطار على بعض المرتفعات الجنوبية الغربية بشكل يومي حتى مطلع الأسبوع القادم، نتيجة استمرار تدفق تيارات دافئة ورطبة من الجنوب.