الأمطار تعود لمرتفعات جنوب غرب المملكة اعتبارًا من منتصف الأسبوع الحالي

وفي التفاصيل، يُتوقع اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا من شرق شبه الجزيرة العربية، تزامنًا مع تدفق تيارات هوائية رطبة ودافئة تندفع من الجنوب عبر القرن الإفريقي؛ مما يؤدي إلى تجدد التكونات الركامية يوم الثلاثاء على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وقد تشمل بذلك المشاعر المقدسة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث الرعد؛ مما يؤدي لجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.