كميات الأمطار المسجلة في 8 مناطق بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأضاف "الأرصاد"، أن محطات مكة المكرّمة الـ 10 سجلت كميات أمطار بين 6.6، و0.1 مم، فيما سجلت محطات الشرقية كميات بين 9.0 مم و0.4 مم، وعسير بين 6.0 مم و0.2 مم.