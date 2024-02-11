كميات الأمطار المسجلة في 8 مناطق بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من مناطق: الرياض وحائل والباحة والحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والشرقية وعسير.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بتلك المناطق، سجلت 14 محطة بالرياض كميات أمطار تراوحت بين 0.2 مم و12.6 مم، فيما سجلت محطتان بحائل كميات بين 0.8 مم و2.8 مم.
وفي الباحة، سجلت محطات الرصد كميات أمطار بين 29.4 و9.0 مم، فيما سجلت الحدود الشمالية كميات تراوحت بين 30.9 و2.2 مم.
وأضاف "الأرصاد"، أن محطات مكة المكرّمة الـ 10 سجلت كميات أمطار بين 6.6، و0.1 مم، فيما سجلت محطات الشرقية كميات بين 9.0 مم و0.4 مم، وعسير بين 6.0 مم و0.2 مم.
وفي القصيم، سجلت محطات الرصد كميات أمطار 0.6 مم.