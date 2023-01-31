حالة نادرة بمستشفى النساء في الجوف.. استئصال ليف رحمي عن طريق مجرى الولادة

تَمكّن فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، من استئصال ليفٍ رحمي بحجم أكبر من 10×15سم، عن طريق مجرى الولادة لسيدة تبلغ من العمر ٤٢ سنة.
وأجرت السيدة، في وقت سابق، عملية ولادة قيصرية في مستشفى آخر منذ حوالى شهرين، وكانت تعاني من ليفٍ رحمي ضخم أثناء حملها وبعد الولادة تموضع الليف في تجويف الرحم وتعرض للتآكل والالتهاب الشديد.
وراجعت المريضة قسم الطوارئ تشكو من آلام وإفرازات مهبلية صديدية وأعراض التهاب.
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والصور الشعاعية وصورة الرنين المغناطيسي وشرح الحالة التي وُصفت بـ"النادرة" للمريضة، وأخذ الموافقة على العلاج؛ تَمَكّن الفريق الطبي من استئصال الليف عن طريق مجرى الولادة تحت البنج العام وحالة المريضة مستقرة وتتماثل للشفاء.