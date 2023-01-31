حالة نادرة بمستشفى النساء في الجوف.. استئصال ليف رحمي عن طريق مجرى الولادة

وأجرت السيدة، في وقت سابق، عملية ولادة قيصرية في مستشفى آخر منذ حوالى شهرين، وكانت تعاني من ليفٍ رحمي ضخم أثناء حملها وبعد الولادة تموضع الليف في تجويف الرحم وتعرض للتآكل والالتهاب الشديد.