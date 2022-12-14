مركز ريادة الأعمال يُشعل أفكار المستقبل في تحدّي "كاوست إقنايت"

وكان أول التحديات الثلاثة التي كُلفت الفرق بحلها هي موضوع المنزل الذكي، والسؤال عن العداد الذكي: "كيف يمكننا الاستفادة من الكمية الهائلة من البيانات التي يتم جمعها حاليًّا بواسطة العدادات الذكية التي يتم نشرها من قبل الشركة السعودية للكهرباء؟ وكيف يمكن أن يضيف ذلك قيمة إلى صاحب المنزل؟".