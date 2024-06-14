النيابة العامة تُطوّر جهاز "ترجمان" لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم حج 1445هـ

طوّرت النيابة العامة في موسم حج هذا العام 1445هـ جهاز (ترجمان)، والذي يعمل على الترجمة الفورية لإجراءات التحقيق من جلسات الاستجواب وسماع الأقوال والشهادة وغيرها.
ويعمل الجهاز الذي دشنه النائب العام خلال شهر رمضان المبارك الماضي على الترجمة الفورية لأكثر من 140 لغة ولهجة عالمية، إضافةً إلى تمكّنه من خاصية تحويل الصوت فورًا إلى نص مكتوب.
وشملت النسخة المطورة للجهاز 12 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها الترجمة المتخصصة التي تقوم على فهم السياق اللغوي وتحليل النصوص بشكل دقيق والتعرف على اللغات واللهجات، وتوفير ترجمة لغوية دقيقة من خلال نماذج لغوية متقنة، خاصة المصطلحات القانونية والحقوقية، إضافة إلى خاصية التعرف على الصوت، وتسجيل الكلام وتحويل المنطوق إلى نصوص مكتوبة وغيرها من النماذج التي تساعد المحقق وتسهم في كفاءة وجودة المحاضر والقرارات النيابية.
يشار إلى أن "ترجمان" يسهم في تسريع الإجراءات الجزائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، وهو إحدى المبادرات التقنية لإعادة رسم وهندسة الإجراءات، كما أنه يعمل بكفاءة ودقة عالية، ما يعزز الضمانات النظامية للمتصلين بالقضايا من المجني عليهم والمتهمين والشهود والمحامين وغيرهم، واعتماد أقوالهم بلغاتهم بشكل قانوني، بما يسهم في المحافظة على الحقوق وصولًا للعدالة الجزائية الناجزة.