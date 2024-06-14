النيابة العامة تُطوّر جهاز "ترجمان" لترجمة مجريات التحقيق خلال موسم حج 1445هـ

وشملت النسخة المطورة للجهاز 12 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنها الترجمة المتخصصة التي تقوم على فهم السياق اللغوي وتحليل النصوص بشكل دقيق والتعرف على اللغات واللهجات، وتوفير ترجمة لغوية دقيقة من خلال نماذج لغوية متقنة، خاصة المصطلحات القانونية والحقوقية، إضافة إلى خاصية التعرف على الصوت، وتسجيل الكلام وتحويل المنطوق إلى نصوص مكتوبة وغيرها من النماذج التي تساعد المحقق وتسهم في كفاءة وجودة المحاضر والقرارات النيابية.