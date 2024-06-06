تدشين "معسكرات الأمن السيبراني" لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية

وأوضحت الهيئة أن "معسكرات الأمن السيبراني" ستُقام في مدن الرياض وجدة والخبر، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "SITE"، كما ستُنَفَّذ على مرحلتين؛ تتمثل المرحلة الأولى في حضور التدريب النظري الذي يشتمل على دورتين تدريبيتين في مجال الأمن السيبراني، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريبًا عمليًّا مكثفًا من خلال تنفيذ تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية تهدف إلى تعزيز المهارات وتطبيق المفاهيم والمعارف المكتسبة خلال المرحلة الأولى، داعيةً الطلاب والطالبات المستهدفين بالمعسكر إلى التسجيل ابتداءً من اليوم 6 يونيو 2024 ولمدة أسبوع عبر موقع الهيئة .