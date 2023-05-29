شاهد كيف أجابت "ريانة" على سؤال طالب عن "الوقت المستغرق لتجمد جسم بالفضاء"

يشار إلى أن التجارب تسعى لزيادة اهتمام الطلاب بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري، من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة؛ مما يسهم في تعزيز دور المملكة في تطوير قطاع الفضاء، وأن تصبح جزءًا مهمًّا من المجتمع العالمي في بحوث علوم الفضاء واستثمار تلك البحوث في خدمة البشرية.