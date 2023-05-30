طالبٌ سعودي يبتكر أول برنامج ذكاء اصطناعي لتشخيص الخلايا السرطانية في الدم
تَمكن الطالب عبدالله الغزيوي، بعمر 17 سنة، من ابتكار برنامج يكشف عن الخلايا السرطانية في دم الإنسان من خلال الذكاء الاصطناعي؛ حيث يقوم بتحليل البيانات من عينة الدم، ثم بعد ذلك تحليل المؤشرات الحيوية والمقدّرة لتحديد نوع السرطان الموجود داخل جسم الإنسان، وتحديد مكانه، والخلايا النشطة فيه.
وفي التفاصيل كشف الخريج عبدالله الغزيوي، لـ"سبق" على هامش مشاركته أمس حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1443- 1444، برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تفاصيل ابتكاره للبرنامج قائلًا: "مثّلتُ المملكة ضمن المنتخب السعودي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023، وكان مشروعي عبارة عن اختراع برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص السرطان من عينات دم الإنسان.
وأشار "الغزيوي" إلى أن برنامجه الذي ابتكره ينظر إلى البيانات المتواجدة في دم الإنسان، وقادر على تحديد فيما كان الشخص سليمًا أو مصابًا بالسرطان، وإذا اكتشف البرنامج أن الإنسان مصاب بالسرطان فهو قادر على تحديد نوع السرطان ومرحلته.
ولفت "الغزيوي" إلى أن مجال الذكاء الاصطناعي قد شغفه، وأبهرته تطبيقاته في المجال الطبي، ومقدرته على تشخيص مرض السرطان؛ مضيفًا: "قرأت أكثر من ألف (1000) ورقة بحث، واكتشفتُ ضرورة التطوير في بعض الأمور كي نصل لمرحلة استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والمستشفيات والاعتماد عليها".
وتابع: في مشروعي أمور جديدة؛ كونه أول برنامج ذكاء اصطناعي في تشخيص السرطان من الدم؛ بحيث يشخص أكثر من 8 أنواع من السرطان ويحدد نوعها الفرعي، والمرحلة التي وصل إليها.
وعن دور الأسرة في دعم موهبته أهدى "الغزيوي" فوزه لوالديه لدعمهما ومتابعتهما وتذليل كل الصعاب ومساندته في أي تحديات.
ونوّه "الغزيوي" بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لأبنائهم في كل المجالات؛ ومنها الموهبة والإبداع والابتكار؛ معربًا عن شكره لمؤسسة "موهبة".
وعبّر عن تفاؤله بأن يطبّق هذا البرنامج في المستشفيات، ويتم الاعتماد عليه في التشخيص، بعد إخضاعه ومروره بالكثير من التجارب والتطوير للتأكد من صحته.
واختتم المبتكر "الغزيوي" بأنه في ظل دعم قيادتنا الرشيدة اللامحدود؛ لا شيء مستحيل بإذن الله.
من جانبها عبّرت "انتصار المرهون" والدة المبتكر عبدالله الغزيوي، لـ"سبق" عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز، وكشفت أن "عبدالله" شغوف بمجال البرمجة، وكان يستغل عطلة الصيف لتطوير نفسه من خلال الدراسة والدورات التدريبية عن طريق الإنترنت، وبعدها قام بدمج حصيلته العلمية والمعرفة التي اكتسبها في مجال الذكاء الاصطناعي في تشخيص السرطان بشكل أسرع وأسهل من خلال أخذ عينة من الدم.
وأكدت "المرهون" أهمية دور الأسرة في دعم أبنائها الموهوبين والمبتكرين، والسعي إلى توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم؛ لتحقيق أهدافهم وإبداعهم فهم هبة من الله ونعمة.
ونوّهت بأن هذا الجيل محظوظ بدعم حكومتنا وقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- اللا محدود في كل المجالات، وهي فرصة لجميع الأسر والآباء للاستفادة من الجهات المستثمرة لمواهب أبنائهم وتنمية إبداعهم.
وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض قد رعى أمس في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1443- 1444، بحضور عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وأولياء أمور الطلبة.
وتَضَمن الحفل "أوبريت" وقصيدة وتغريدات طلابية، وفي نهاية الحفل شارك في العرضة النجدية.