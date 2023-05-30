طالبٌ سعودي يبتكر أول برنامج ذكاء اصطناعي لتشخيص الخلايا السرطانية في الدم

وفي التفاصيل كشف الخريج عبدالله الغزيوي، لـ"سبق" على هامش مشاركته أمس حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1443- 1444، برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تفاصيل ابتكاره للبرنامج قائلًا: "مثّلتُ المملكة ضمن المنتخب السعودي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023، وكان مشروعي عبارة عن اختراع برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص السرطان من عينات دم الإنسان.