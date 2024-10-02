مدير "المدني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد الجهني

نقل مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول أكرم جمعة الجهني، من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، الذي استُشِهد أثناء أداء واجبه تجاه دينه ووطنه.