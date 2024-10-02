مدير "المدني" ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الشهيد الجهني

نقل مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول أكرم جمعة الجهني، من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، الذي استُشِهد أثناء أداء واجبه تجاه دينه ووطنه.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء الدكتور حمود الفرج لذوي الشهيد في منزلهم بمنطقة المدينة المنورة، لتقديم واجب العزاء، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
فيما عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الاهتمام الدائم بأبنائها.