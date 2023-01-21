رابطة العالم الإسلامي تدين حرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

وجدّد التشديد على أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيمانًا مع إيمانهم، وثباتًا على قيمهم الداعية دومًا للسلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافًا صادقًا حول دُوَلهم الوطنية، وإسهامًا فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، ومُضِيًا نحو تفويت الفرص على رهانات الأيدولوجيات المتطرفة التي ستخسر ولابد -بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.