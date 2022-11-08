نادي الإبل يعرض تجربته أمام قطاع المال والأعمال

ويسعى النادي والغرفة من وراء المذكرة للعمل معًا لإنجاح أهداف النادي من حيث العناية بقطاع الإبل وتنميته وابتكار الفرص الاستثمارية المتعلقة به وتطويرها، وترسيخ الاهتمام بالإبل بوصفها موروثًا أصيلاً في المملكة والتعاون في نشر هذه الثقافة ودعمها على مستوى العالم.