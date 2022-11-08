نادي الإبل يعرض تجربته أمام قطاع المال والأعمال

عرض نادي الإبل تجربته وخططه المستقبلية أمام قطاع المال والأعمال ضمن الحفل السنوي لمجتمع الأعمال الذي نظّمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وجاء عرض النادي انطلاقًا من اتفاقية الشراكة الموقعة بين نادي الإبل والغرفة.
وشهد وجود برامج نادي الإبل في الحفل السنوي لغرفة الرياض رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي.
وكان نادي الإبل والغرفة التجارية في الرياض قد اتفقا على تقديم الدعم والمساندة للنادي عند إقامة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مجال الإبل، وبما يمكّنه من إنجاح أهدافه.
وأبرم الطرفان مذكرة تفاهم في وقت لاحق تصبّ في مستهدفات رؤية المملكة "2030" بالجانب المتعلق بالتعريف بتراث وثقافة المملكة، وتعزيز مبدأ التكامل بين الجهات المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويسعى النادي والغرفة من وراء المذكرة للعمل معًا لإنجاح أهداف النادي من حيث العناية بقطاع الإبل وتنميته وابتكار الفرص الاستثمارية المتعلقة به وتطويرها، وترسيخ الاهتمام بالإبل بوصفها موروثًا أصيلاً في المملكة والتعاون في نشر هذه الثقافة ودعمها على مستوى العالم.
وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهتين.
وأتت زيارة وفد غرفة الرياض لنادي الإبل استكمالاً للاتفاقية التي وقعت بين النادي والغرفة حول إقامة شراكة إستراتيجية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في المجالات التي تهتم بقطاع الإبل.