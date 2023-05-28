"الطريقة المُثلى لتسلُّم الأمتعة وحملها من سير المطار" توضحها "الحج"

محليات
"الطريقة المُثلى لتسلُّم الأمتعة وحملها من سير المطار" توضحها "الحج"
دعت إلى التعرُّف عليها بـ"العلامات المميزة ومقارنة رقم بوليصة الشحن"
تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، أوضحت وزارة الحج والعمرة الطريقة المُثلى لتسلُّم الأمتعة وحملها من سير المطار.
وبيّنت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه يمكن لضيوف الرحمن التعرُّف على أمتعتهم عبر "العلامات المميزة على الحقائب، ومقارنة رقم بوليصة الشحن".
وعن كيفية حمل ضيوف الرحمن للأمتعة، قالت عبر إنفوجرافيك: "استخدم العربات المخصّصة"، أو "اطلب مساعدة موظفي الحقائب".