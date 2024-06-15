"الأرصاد" تعزز قدراتها الفنية والتقنية والتشغيلية لتقديم الخدمات في يوم عرفة

ويراقبُ المركز أجواء عرفة، من خلال منظومة من التقنيات الأرصادية المكتملة، من رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والمحطات الأوتوماتيكية والمأهولة، إضافة إلى المحطات المتنقلة لقياس طبقات الجو العليا، حيث يعمل المركز على دقة معلوماته وبياناته، بما يتناسب مع الخدمات الكبيرة، التي تقدم لحجاج بيت الله في هذا اليوم الفضيل.