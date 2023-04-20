"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 8 مناطق بينها الرياض

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (الباحة، عسير، جازان، نجران) تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.