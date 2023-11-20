مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة سبعينية وزنها أكثر من "100" كجم من انزلاق فقاري بتقنية متقدمة

وقال د. السالمي أن المريضة كانت قد خضعت قبل نحو عشرة أعوام لجراحة في العمود الفقري في مستشفى آخر، عبر فتحة كبيرة تجاوزت الـ"10" سم، الأمر الذي سبب لها مضاعفات، أبرزها التزحزح الفقاري بين الفقرة الرابعة والخامسة، وراجعت عدة مستشفيات إلا أن الأطباء اعتذروا عن إجراء العملية، وذلك بسبب ارتفاع احتمالات حدوث مضاعفات، كالالتهابات والنزيف والتهريب في السائل النخاعي، مع احتمالية حدوث ضعف أو شلل، وفور وصولها إلى المستشفى أجريت لها فحوصات طبية دقيقة أبرزها الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية والسينية المتحركة التي بينت إصابتها بالانزلاق الفقاري، مع تضيق شديد في القناة، وضغط على الأعصاب في "الفقرات الرابعة والخامسة.

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