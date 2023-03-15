محليات

"الفضلي" يبارك الإنجاز السعودي بحصول "البيئة" على المرتبة الأولى عالميًّا لمجتمع المعلومات 2023م

بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية وتنافسها مع 355 مشروعًا من قرابة 109 دول
وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
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بارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ما تحقق من إنجاز سعودي عالمي جديد في مجال التحول الرقمي، بحصول الوزارة على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات 2023م عن فئة البيئة الرقمية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وحصدت الوزارة هذا الإنجاز الرقمي العالمي بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية للجائزة، من خلال تنافسها مع 355 مشروعًا، من قرابة 109 دول حول العالم.

وتَميز مشروع الوزارة بالمواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واستخدام أحدث التقنيات لدى الوزارة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، وتوفير خدمات إلكترونية ذكية ذات بيانات نوعية وتجربة مستفيد مبتكرة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزير البيئة والمياه والزراعة
عبدالرحمن الفضلي

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