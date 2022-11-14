دشّنت فلاورد، الوجهةُ الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملةَ "المنورة مع فلاورد" في المدينة المنورة يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022، لمدة شهر احتفالًا بإطلاق منتجات مستوحاة من المدينة المنورة.
شملت المجموعة التي أطلقتها فلاورد، عددًا من باقات الورود والهدايا الرائعة التي صُنعت بحب بأيادي النساء العاملات بمعامل العينية، وهو أحد برامج سلسلة البرامج التطويرية التدريبية لتمكين شابات المدينة المنورة في قطاع الهدايا التذكارية والخدمات التجارية.. ويهدف البرنامج لتطوير الأعمال ورفع جودة منتجات الأسر المنتجة وتمكينها من المنافسة محليًّا ودوليًّا بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبرعاية بنك التنمية الاجتماعية.
كما يُذكر أن فلاورد تعاونت مع مزرعة نقوة نعناع الواقعة في ربوع المدينة المنورة، والتي تعتمد الزراعة العضوية في عملياتها لاستخدام الورد والنعناع المديني المجفف في التشكيلة المستلهمة من المدينة المنورة.
وأهدت الشركة لأهل المدينة الكرام مقطعًا مصورًا صُوّر في عدة أماكن معروفة في أرجاء المدينة المنورة حمل رسالة حب ووفاء لهم وللمدينة المنورة.
فلاورد: هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.