المسند: كل 3 سنوات يتقدم رمضان شهراً واحداً تقريباً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات": الدكتور عبدالله المسند: وقت دخول #رمضان هذه السنة (1444هـ) وفقاً للتاريخ الميلادي يُشبه دخول رمضان عام 1411هـ قبل 33 سنة، وسيتكرر المشهد عام 1478هـ على وجه التقريب.
وعلة ذلك أن السنة الهجرية أقصر من الميلادية بمتوسط قدره 11 يوماً، أي أن كل 3 سنوات يتقدم #رمضان شهراً واحداً تقريباً مقارنة بالشهور الميلادية.
لذا فعام 1444هـ دخل رمضان في 23 مارس، ورمضان 1445 سيدخل في 11 #مارس، وعام 1446 سيدخل في 01 مارس.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: يزحف رمضان حتى يكون في بداية فصل #الشتاء عام 1445هـ ولله في خلقه شؤون.