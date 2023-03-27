المسند: كل 3 سنوات يتقدم رمضان شهراً واحداً تقريباً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات": الدكتور عبدالله ‌المسند: وقت دخول #رمضان هذه السنة (1444هـ) وفقاً للتاريخ الميلادي يُشبه دخول رمضان عام 1411هـ قبل 33 سنة، وسيتكرر المشهد عام 1478هـ على وجه التقريب.