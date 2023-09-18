وزير الخارجية يؤكد التزام السعودية بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية

وألقى وزير الخارجية كلمة، أكد فيها أن الاتجار بالمخدرات الاصطناعية له آثار سلبية على الأمن والتنمية، وله عواقب وخيمة على المجتمعات، ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات خطيرة؛ تتطلب بذل المزيد من التعاون بين الحكومات لمكافحة آفة المخدرات العالمية.