أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية بتكلفة تجاوزت المليار ريال

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد عددًا من المشاريع التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وثمن أمير المنطقة الشرقية دعم القيادة الحكيمة وحرصها على اعتماد المشاريع البلدية التي تحقيق جودة حياة المواطن والمقيم وتحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ .
وقال سموه: "سعدت اليوم بتدشين حزمة من المشاريع التنموية والتي تساهم في رفع مستوى جودة حياة السكان والزائرين للمنطقة، إضافة الى تهيئة مرافق لممارسة الرياضة، بالإضافة لإنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وتهيئتها لتناسب جميع أفراد الأسرة وتحقق رغبات وتطلعات أهالي المنطقة".
وأضاف: "هذه المرافق وجدت لرفاهية المواطن والمقيم، ومن المهم أن يكون لدى الجميع الوعي الكافي للمحافظة عليها وعلى نظافتها واستغلالها للأغراض التي أقيمت من أجلها، كما على الأمانة والجهات المعنية صيانتها بشكل دوري من أجل أن تبقى وأن تكون فوائدها ملموسة للجميع".
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبر أن المشاريع شملت إعادة تأهيل وتنفيذ عدد 17 حديقة بحاضرة الدمام بمساحة إجمالية بلغت ب 180 ألف م2 ومسطحات خضراء بمساحة 100 ألف م2، شملت هذه الحدائق زراعة أشجار ظل متنوعة - ملاعب لكرة القدم – ألعاب تفاعلية وترفيهية وألعاب قوى للفئات العمرية المختلفة وألعاب مهيأة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لوحات تعليمية وتوعوية لمرتادي هذه الحدائق.
وأضاف: نظراً لأهمية المحافظة على صحة الفرد والمجتمع قامت أمانة المنطقة الشرقية بتنفيذ عدد من مضامير المشاة، من أهمها ممشى الشعلة بالدمام، والذي يعتبر ممشى تفاعليًا بمساحة 11000 متر مربع، يحتوي على مسار جري بطول إجمالي 900 متر، وخدمات متنوعة على طول الممشى.
إضافة لممشى الضي بالظهران بطول 600 متر طولي، الذي يتضمن ركن بركتنا لكبار السن، والذي يشمل أنشطة ترفيهية وألعاب قوى مخصصة لهم وركنًا للبستنة والمشاركة المجتمعية.
ولدعم مفهوم أنسنة المدن تم توفير وتطوير مسارات للمشاة ضمن أرصفة الشوارع بحي البديّع والسلام بالدمام، كما تم إعادة تطوير الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وزراعة أشجار الظل وألعاب وملاعب أطفال.
كما تم التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وذلك لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة الشرقية، من خلال تشغيل أكثر من 80 حافلة حديثة موزعة على 8 مسارات دائرية وبطول إجمالي (400 كم)، وذلك لخدمة أكبر شريحة من سكان وزوار المنطقة الشرقية.
وفي ضوء التحسين المستمر الذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية لرفع كفاءة شبكة الطرق الحضرية، فقد قامت الأمانة بتنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات وتحسينها وإضافة مداخل جديدة للمدن وتنفيذ الحلول اللازمة لمعالجة النقاط المرورية والتي أسهمت في تقليل زمن الرحلة وتحسين مستوى الخدمة والسلامة على شبكة الطرق، حيث تم افتتاح جسر طريق الأمير نايف عند تقاطعه مع الشارع الثامن عشر بطول ٤٨٠ مترًا.
وكذلك تطوير طريق الأمير متعب عند التقائه بطريق الأمير نايف حتى دوار القصور، مرورًا بتقاطعه مع طريق الأمير محمد بن فهد بطول ٦ كيلومترات.
كما دشن الأمير عدد 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، بقيمة إجمالية أكثر من 673 مليون ريال، وعدد مشروعين بالعزيزية بمحافظة الخبر بقيمة إجمالية أكثر من 172 مليون ريال، وذلك ضمن جهود الأمانة في تطوير البنية التحتية، والتي تهدف إلى تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار.
وسعياً من أمانة المنطقة الشرقية لتمكين المستفيدين من استخدام الأراضي السكنية تم تدشين عدد (12) مشروعًا لتنمية مخططات المنح بقيمة إجمالية تبلغ (169) مليون ريال.
وذلك بحي العزيزية في محافظة الخبر، وضاحية الملك فهد بالدمام وضاحية الملك فهد بالجبيل وحي الروضة بالخفجي ومركز الفريدة ببلدية اللهابة.
ورفع أمين المنطقة الشرقية الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ورعايته للمشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة.