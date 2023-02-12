أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية بتكلفة تجاوزت المليار ريال

وأضاف: "هذه المرافق وجدت لرفاهية المواطن والمقيم، ومن المهم أن يكون لدى الجميع الوعي الكافي للمحافظة عليها وعلى نظافتها واستغلالها للأغراض التي أقيمت من أجلها، كما على الأمانة والجهات المعنية صيانتها بشكل دوري من أجل أن تبقى وأن تكون فوائدها ملموسة للجميع".