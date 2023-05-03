انطلاق مؤتمر قسطرة القلب السعودي في جدة.. غدًا الخميس

تنطلق غدًا الخميس، في جدة، فعاليات مؤتمر قسطرة القلب الذي تنظّمه جمعية قسطرة القلب السعودية على مدار ثلاثة أيام؛ حيث يعتبر هذا المؤتمرُ الأضخمَ في المنطقة من حيث المشاركة المحلية والإقليمية والعالمية لبحث ومناقشة أحدث ما توصّل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبنّي أفضل الممارسات الطبية وأحدث ما توصّل إليه العلم في مجال جراحات القلب التداخلية والأوعية الدموية.