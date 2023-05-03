انطلاق مؤتمر قسطرة القلب السعودي في جدة.. غدًا الخميس

تنطلق غدًا الخميس، في جدة، فعاليات مؤتمر قسطرة القلب الذي تنظّمه جمعية قسطرة القلب السعودية على مدار ثلاثة أيام؛ حيث يعتبر هذا المؤتمرُ الأضخمَ في المنطقة من حيث المشاركة المحلية والإقليمية والعالمية لبحث ومناقشة أحدث ما توصّل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبنّي أفضل الممارسات الطبية وأحدث ما توصّل إليه العلم في مجال جراحات القلب التداخلية والأوعية الدموية.
وأوضح الدكتور وائل القشقري، رئيس الجمعية السعودية لقسطرة القلب، أن ما يميّز هذا المؤتمر في نسخته الجديدة مشاركة أكثر من 23 جمعية علميّة مرموقة تحت سقف واحد؛ حيث تأتي في مقدمتها جمعية القلب الأمريكية.
من جانبها قالت الدكتورة ميرفت الأصنج، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر: إنه "لأول مرة سوف يتم نقل 9 عمليات معقدة إلى قاعة المؤتمر في بث مباشر من أمريكا وأوروبا والسعودية، ويعتبر هذا النوعُ من النقل الأبرزَ على مستوى المنطقة، وسوف يتخلّل المؤتمرَ وجودُ دورة تدريبية لكل ما هو جديد في عالم قسطرة القلب".
بدوره بيّن الدكتور فواز المطيري، نائب رئيس الجمعية، أن هذا الحدث يؤكّد ما تتمتّع به المملكة العربية السعودية من مكانة مرموقة بين الأوساط الطبية على مستوى العالم.
يشار إلى أنه تم تأسيس جمعية قسطرة القلب السعودية في إطار مسؤوليات الأعضاد تجاه مجتمعهم ومرضاهم، وكذلك تجاه العاملين في هذا القطاع من مختلف أفراد الطاقم الطبي؛ حيث تهدف الجمعية إلى قيادة المجتمع الطبي المختصّ في جراحات القلب والأوعية الدموية من خلال توفير الإرشاد والتعليم، ومشاركة أحدث ما توصّلت إليه العلاجات من أبحاث في مجال الرعاية الصحية للمرضى.
وتتمثّل مسؤولية الجمعية في تعزيز أعلى مستويات التعليم الممكنة، وأدوات البحث والتفاعل المجتمعي، إلى جانب مشاركة المسؤولية المجتمعية تجاه المرضى من قبل المتخصّصين في الرعاية الصحية.