﻿هكذا مرّت بها أصعب يومين في حياتها.. قصة اختفاء الطفلة "رتيل" بالشوقية

وكانت الطفلة قد تعرّضت لتغييرات في الشكل العام، حيث تمّ قص شعر رأسها وكحلت عينيها، في محاولة لتغيير شكلها ليصعب التعرُّف عليها، فيما غطت في نوم عميق بعد عودتها لأحضان والدتها.