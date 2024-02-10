أجواء غائمة وأمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بالرياض

تشهد الرياض أجواء غائمة، تتخللها أمطار خفيفة شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.
من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة اليوم، تضمنت أمطارًا غزيرة وضبابًا كثيفًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، على مدينة الباحة، ومحافظة: (بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى)، إضافة إلى تساقط البرد والريح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول، كما شملت التنبيهات محافظات القطاع التهامي: (المخواة، وقلوة، والحجرة، وفرعة غامد الزناد).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة التاسعة مساءً.
من جانبها، نبهت الجهات المعنية قائدي المركبات ومرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب بطون الأودية ومجاري السيول في ظل هذه الأجواء التي تشهدها المنطقة حفاظًا على سلامتهم.