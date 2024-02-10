أجواء غائمة وأمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بالرياض

من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة اليوم، تضمنت أمطارًا غزيرة وضبابًا كثيفًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، على مدينة الباحة، ومحافظة: (بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى)، إضافة إلى تساقط البرد والريح الشديدة والصواعق الرعدية وجريان السيول، كما شملت التنبيهات محافظات القطاع التهامي: (المخواة، وقلوة، والحجرة، وفرعة غامد الزناد).