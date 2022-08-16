رئيس جامعة جازان: تحويل الدراسة للفصول الثلاثة في مصلحة الطالب

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الثلاثاء، حرص الجامعة على مكتسبات طلبتها في السنوات السابقة، وعدم تأثر معدلاتهم مع عملية التحول للفصول الثلاثة.
وقال: إن نظام تحويل الدراسة إلى الفصول الثلاثة يصبّ في مصلحة الطالب، ويرفع من كفاءة الخريج ويمنحه فرصة التخرج في مدة أقل.
جاء ذلك خلال ورشة "التعريف بنظام الفصول الدراسية الثلاثة" التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، وشارك فيها رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمستشار للشؤون الأكاديمية بمكتب رئيس الجامعة الدكتور غالب سويدي، وأدارها المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق، وتم بثها عبر استوديو الجامعة مساء أمس الاثنين.
وفي بداية الورشة رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، شكره للقيادة الرشيدة حفظها الله على ما تحظى به الجامعة ومنسوبوها من دعم واهتمام، مثمنًا لوزير التعليم متابعته ودعمه للجامعة ومنسوبيها.
وأوضح أن الجامعة تفخر بانتساب كوكبة جديدة من شباب وشابات الوطن لها، وترجو لهم وللطلبة المنتظمين حياة جامعية مكللة بالتوفيق مع انطلاقة العام الجامعي بعد أسبوع.
وثمن لأعضاء هيئة التدريس جهودهم ودورهم في صناعة النجاح، وحرصهم على أداء واجباتهم تجاه طلبتهم ووطنهم وجامعتهم.
وأشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، إلى أن جامعة جازان عقدت عددًا من الورش لمواءمة خططها مع نظام الفصول الدراسية الثلاثة، مبينًا أن النظام يدعم مسيرة الطالب التعليمية ويمكنه من تحقيق معدلات ونتائج مرتفعة خلال رحلته التعليمية.
وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن العمادة فعّلت نظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي يعطي الطالب الحرية والمرونة في بناء جدوله الدراسي، مشيرًا إلى أن مكافآت الطلبة لن تتأثر بنظام الفصول الدراسية الثلاثة.
وتطرّق مستشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غالب سويدي، إلى أبرز مكتسبات الفصول الدراسية الثلاثة، التي من أهمها: تسريع تخريج الطالب، وتخفيف عبء اليوم الدراسي عليه، وفتح المجال أمامه للتعلم الذاتي أو الالتحاق بمجالات أخرى تسهم في رفع كفاءته العلمية والعملية.