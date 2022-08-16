رئيس جامعة جازان: تحويل الدراسة للفصول الثلاثة في مصلحة الطالب

جاء ذلك خلال ورشة "التعريف بنظام الفصول الدراسية الثلاثة" التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، وشارك فيها رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، والمستشار للشؤون الأكاديمية بمكتب رئيس الجامعة الدكتور غالب سويدي، وأدارها المشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام موسى محرق، وتم بثها عبر استوديو الجامعة مساء أمس الاثنين.