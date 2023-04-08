"أمانة العاصمة المقدّسة": نقل قرابة 100 ألف طن نفايات خلال شهر رمضان

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني؛ أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على مضاعفة جهودها خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن النفايات بلغت خلال النصف الأول من شهر رمضان ما يقارب 100 ألف طن، وتم نقلها إلى المردم العام، كما بلغت نسبة النفايات العضوية من هذه الكمية ما يقارب 45%.