"أمانة العاصمة المقدّسة": نقل قرابة 100 ألف طن نفايات خلال شهر رمضان

بلغ إجمالي نفايات البلدية الصلبة منذ بدء شهر رمضان المبارك التي قامت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة بالإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات، بحصرها ونقلها للمردم العام، 95402.3 طن ونسبة النفايات العضوية 45.6% بمعدل 14535 رحلة نقل للمردم العام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني؛ أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على مضاعفة جهودها خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن النفايات بلغت خلال النصف الأول من شهر رمضان ما يقارب 100 ألف طن، وتم نقلها إلى المردم العام، كما بلغت نسبة النفايات العضوية من هذه الكمية ما يقارب 45%.
وأكّد زيتوني؛ أن الأمانة تقوم بجهود كبيرة في مجال النظافة وإزالة ورفع النفايات، والقيام بتوزيع الفرق الميدانية في الأحياء والمناطق، خاصة المنطقة المركزية والمناطق المزدحمة، بما يتلاءم مع الأعداد الغفيرة التي توجد في الأراضي المقدّسة خلال هذه الأيام.