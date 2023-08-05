تنوع أحيائي نادر.. "بيئة المملكة البحرية".. مبادرات طموحة يرسخها حضور عالمي

كما تم تسجيل 16 نوعًا من الثدييات البحرية في المياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، و107 أنواع من الزواحف، و7 أنواع من البرمائيات، كما يوجد حوالى 1280 نوعًا من الأسماك في مياه البحر الأحمر، و542 نوعًا في الخليج العربي، و44 نوعًا من أسماك القرش في البحر الأحمر والخليج العربي، ويصل عدد الأسماك التجارية إلى 180 نوعًا في البحر الأحمر و110 أنواع في الخليج العربي.