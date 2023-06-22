"هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز" تعقد جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين

ويهدف عقد مثل هذه الجلسات إلى فهم احتياجات رواد الأعمال والحرفيين، ومعرفة التحديات التي يواجهونها مما يدعم جهود المحمية في تطوير برامج ومبادرات تستجيب بشكل أفضل لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى إشراك الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج جديدة ومبتكرة؛ تستهدف رواد الأعمال والحرفيين من أبناء المجتمعات المحلية، إضافة إلى تعزيز منهجية التشاور بين المحمية والمجتمع المحلي لبناء علاقات متينة وثقة متبادلة، وتكوين شراكات فعالة تدعم جهود المحمية في تحقيق الرفاهية المستدامة للمجتمعات المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية.