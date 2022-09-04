ولي العهد يبعث رسالة شفهية للرئيس المصري لتعزيز العمل العربي المشترك

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة شفهية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيزها وتطويرها.