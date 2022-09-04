ولي العهد يبعث رسالة شفهية للرئيس المصري لتعزيز العمل العربي المشترك

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، رسالة شفهية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيزها وتطويرها.
كما أكد سمو ولي العهد اهتمام وحرص السعودية على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وتقوية التضامن العربي بشكل شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدُّم والرخاء والازدهار.
ونقل الرسالة الشفهية وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لسموه في قصر الاتحادية بالقاهرة.