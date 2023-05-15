"الراجحي": جميع مبادرات استراتيجية سوق العمل ستكتمل قبل نهاية 2025

وذكر أنه تم في شهر مارس الماضي تنظيم ورشة عمل بمشاركة ممثلين عن 45 جامعة حكومية وخاصة، وتم استعراض تقارير وبيانات العرض والطلب في سوق العمل حتى نهاية 2025، وأوضحت هذه التقارير والبيانات أن لدينا تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، وبعضها نحتاج إليها بأعداد محددة من الخريجين، والبعض الآخر من التخصصات لا تزال الحاجة لها قائمة، مثل التخصصات الصحية والتقنية.