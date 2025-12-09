توقعات بهطول أمطار الأربعاء والخميس على الرياض .. تشمل 8 محافظات

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بناء على التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى هطول أمطار متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس (10–11 ديسمبر 2025).
وأوضح الدفاع المدني أن المحافظات المشمولة بالحالة هي: الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، ثادق، ورماح، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية أثناء الحالة المطرية.
وأكدت المديرية أهمية متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه، حفظًا لسلامتهم.