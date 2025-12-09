توقعات بهطول أمطار الأربعاء والخميس على الرياض .. تشمل 8 محافظات

وأوضح الدفاع المدني أن المحافظات المشمولة بالحالة هي: الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، ثادق، ورماح، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية أثناء الحالة المطرية.