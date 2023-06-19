إنقاذ سيدة من تشوهات شديدة في الثدي بتقنية حديثة عبر عملية طباعة الأنسجة الحيوية

وأشار إلى أن المريضة كانت تعاني من تشوه شديد في الثدي، وفشلت محاولات عدة لإغلاق الجرح، وتم استخدام أنسجة من نفس جسم المريضة لطباعة نسيج حيوي، مبيناً أن طابعة الأنسجة الحيوية يتم استخدامها داخل غرف العمليات بصورة مغلقة ومعقمة.