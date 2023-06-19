إنقاذ سيدة من تشوهات شديدة في الثدي بتقنية حديثة عبر عملية طباعة الأنسجة الحيوية

أجرى فريق طبي بأحد المراكز المتخصصة بجدة عملية بتقنية حديثة عبر طباعة الأنسجة البشرية ثلاثية الأبعاد لمريضة تعاني من تشوه شديد في الثدي.
وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري جراحة التجميل الدكتور ممدوح عبدالعزيز عشي، أن تقنية طباعة الانسجة البشرية تعتبر من أحدث التقنيات العالمية في مجال جراحة التجميل والحروق وترميم الجلد.
وأشار إلى أن المريضة كانت تعاني من تشوه شديد في الثدي، وفشلت محاولات عدة لإغلاق الجرح، وتم استخدام أنسجة من نفس جسم المريضة لطباعة نسيج حيوي، مبيناً أن طابعة الأنسجة الحيوية يتم استخدامها داخل غرف العمليات بصورة مغلقة ومعقمة.
وأفاد أن العمل جارٍ لإنشاء المركز السعودي الكوري لطباعة الأنسجة مع شركة روكيت الكورية، والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ حيث سيساعد في تقديم هذه التقنية الحديثة لمرضى الحروق والتقرحات المزمنة مثل قرح القدم السكرية.