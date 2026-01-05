التجارة تنشر تقرير أراء العموم حيال مشروع قواعد المستفيد الحقيقي

نشرت وزارة التجارة الآراء والمقترحات الواردة حيال "مشروع قواعد المستفيد الحقيقي في الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية"، الذي يهدف إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقاً مع المتطلبات الدولية والمحلية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات في الوزارة لقيد وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.