مهرجان "فيست" للطعام السعودي يبرز مواهب الشباب ومشاريعهم الناشئة

يبرز مهرجان "فيست" للطعام السعودي، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي، المواهب السعودية الشابة ومشاريعهم الناشئة، من خلال دعمهم وتمكينهم، وإتاحة الفرصة لهم من خلال المهرجان بالتواصل مع زواره.
وفي جولة "سبق" أكدت الشابة لينا العميل في إحدى الشركات المتخصصة بالإبداع سعيهم لمساعدة الناس في حياتهم اليومية؛ كي يكونوا مبدعين أكثر من خلال تقديم منتجات متنوعة، مع اهتمامهم الكبير بالاستدامة البيئية والاجتماعية.
واستعرضت من خلال متجرهم "برية" شاي الأعشاب، وهو منتج سعودي 100٪، يحتوي على ثمانية أنواع مختلفة من الأعشاب.
وبدوره، اعتبر يوسف العبدالله، عازف آلة "الكلارنيت" الموسيقية، مشاركته في مهرجان فيست للطعام السعودي شرفًا له، واصفًا أجواء المهرجان بالشتوية والعائلية التي تجمع بين متعة الطعام والأنغام.. وعبّر عن طموحه بأن يطور من هوايته الموسيقية إلى أن تصبح مهنة. مشيدًا بدعم هيئة الموسيقى للشباب ومواهبهم وإبداعاتهم.
وخلال جولة "سبق" التقت الزوجين "رافيل" و"آنا " Anna و Rafael ، وهما زائران من بولندا، وأبديا إعجابهما بفعاليات المهرجان، وبالطعام السعودي، خاصة الأكلات الشعبية المالحة التي تحتوى على الخضار والشوربة.
وتتواصل فعاليات مهرجان فيست للطعام السعودي، الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، وتنظمه هيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة، إلى 29 ديسمبر الجاري؛ بهدف تأصيل واستدامة المطبخ السعودي بمختلف الأكلات من مناطق السعودية كافة، والاحتفاء به بوصفه أحد أهم الموروثات الأصيلة بأساليب تعكس هويتنا.
ويعتبر المهرجان وجهة عالمية لعشاق الطهي وتذوُّق الأطعمة، ولمحبي المطبخ السعودي والطهاة المحليين والعالميين.
ويعد المهرجان الذي يستقبل زواره يوميًّا من الساعة الـ4:00 مساء إلى الـ12:00 صباحًا منصة تجمُّع معرفية إثرائية عبر عشر مناطق، تتميز بتقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية مستهدفة جميع الأعمار.
ويستقطب المهرجان رواد الأعمال، و"شيف" عالميين ومحليين، وخبراء المطاعم والمزارعين والمهتمين؛ لخلق فرص تعليمية وتجارية واستثمارية، والتعاون في صناعة تجربة فريدة للزوار وسط أجواء شتوية.