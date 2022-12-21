مهرجان "فيست" للطعام السعودي يبرز مواهب الشباب ومشاريعهم الناشئة

وبدوره، اعتبر يوسف العبدالله، عازف آلة "الكلارنيت" الموسيقية، مشاركته في مهرجان فيست للطعام السعودي شرفًا له، واصفًا أجواء المهرجان بالشتوية والعائلية التي تجمع بين متعة الطعام والأنغام.. وعبّر عن طموحه بأن يطور من هوايته الموسيقية إلى أن تصبح مهنة. مشيدًا بدعم هيئة الموسيقى للشباب ومواهبهم وإبداعاتهم.